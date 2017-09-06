Sivas'ta yolcu otobüsünün otomobil ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaraladı.

Bayram tatili başladığından beri artan trafik kazaları bitmek bilmiyor. Bu kez üzücü haber Sivas'tan geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Erzincan'dan Bursa'ya giden Necdet Özer yönetimindeki 16 KPZ 56 plakalı otobüs, Erzincan istikametine giden Özkan Ayhan (30) idaresindeki 34 JP 5185 plakalı otomobille Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde çarpıştı.

OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kazada otobüs şarampole devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ayhan ise AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı. Ayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ SUÇLADI

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü Özer, "Ben kendi şeridimde seyrediyordum. Karşıdan otomobil geliyordu. Selektör yaptım, kendi şeridine geçer diye bekledim. Geçmedi. Direk üzerime gelince ben de ikinci şeride geçmeye çalıştım. Geldi ön lastiğe vurdu, lastik patladı. Lastik patlayınca otobüs şarampole devrildi." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada