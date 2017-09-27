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Siyaset tartışır gibi ciddi ciddi Game of Thrones'u tartıştılar

SİYASET TARTIŞIR GİBİ CİDDİ CİDDİ GAME OF THRONES'U TARTIŞTILAR

Video kanalı Kamusal Mizah'ta siyasi gündem programı taklidiyle, Game of Thrones tartıştılar.

Tarih : 27 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Siyaset Tartışır Gibi Ciddi Ciddi Game Of Thrones'u Tartıştılar(10/10)6

Mizahi video kanalında, siyasi gündem gibi Game of Thrones tartıştılar.

POLİTİK CİDDİLİKLE YORUMLAR YAPTILAR

Esprili yaklaşımları olan Kamusal Mizah adlı kanalda, siyasi gündemmişçesine Game of Thrones tartıştılar.

SİYASİ FİGÜRLERİ DEĞİL, DİZİ KARAKTERLERİNİ ELEŞTİRDİLER

Sunucuların ciddiyeti ve sıcak ülke gündemi konuşur gibi tavır takınmaları izleyenleri güldürdü.

Game of Throens severlerin özellikle hoşuna giden videoda, dizi karakterleri baştan sona tartışıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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