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sniper: ghost warrior 3 için beta müjdesi

SNİPER: GHOST WARRİOR 3 İÇİN BETA MÜJDESİ

Açık dünya mekanikleri ve keskin nişancı oyunlarına kazandırdığı yeni soluk ile gündemde olan Sniper: Ghost Warrior 3 için açık beta müjdesi verildi. Peki betaya kayıt nasıl yapılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:36
Puan Ver : Sniper: Ghost Warrior 3 İçin Beta Müjdesi(5/10)5


Açık dünya mekanikleri ve keskin nişancı oyunlarına kazandırdığı yeni soluk ile gündemde olan Sniper: Ghost Warrior 3 için açık beta müjdesi verildi. Peki betaya kayıt nasıl yapılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Sniper: Ghost Warior CI Games tarafından geliştirilen bir FPS oyunu. Oyun ilk olarak 2010 yılında çıkışını yapmıştı. Her ne kadar büyük beklentilerle ortaya çıkmasa da oyun gerçek anlamda popüler olmaya başladı. Oyundaki çevre dinamikleri ve bu faktörlerin oyuna etkisi onu farklı kılan yanıydı. 3 senenin sonunda serinin 2. oyununu çıkaran firma silah çeşitliliği ile yine birçok oyunun arasından sıyrılıp kendini göstermeyi başardı. Sniper:Ghost Warior 3'ün duyurulması ile birlikte Sniper tutkunlarını büyük bir bekleyiş sardı.



Daha önce Xboxdynasty adlı YouTube kanalı, Sniper: Ghost Warrior 3'den 27 dakikalık  bir oynanış videosu paylaşmıştı. Bu video ile birlikte alınan olumlu tepkiler ve çok detaylı oynanışı Sniper: Ghost Warrior 3'ü gündemde zirveye taşımaya yetti. Geçtiğimiz günlerde firma bu bekleyişi bir nebze olsun azaltacak bir duyuru ile geldi. Açık beta duyurusunu yapan CI Games, 3 Şubattan itibaren oynanabilir olacak beta başvurusunu başlattı. Sadece PC kullanıcılarının faydalanacağı bu açık betaya başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca oyunun tahmin edilen sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.



Sniper Ghost Warrior'un PC Sistem Gereksinimleri ise şöyle belirlendi:



Minimum Sistem Gereksinimleri



İşlemci: Çift veya dört çekirdekli işlemci, SSE1-3, 4+ mantıksal sürücü



RAM: 8 GB RAM



GPU(Ekran Kartı): GeForce GTX 760 (2048 MB) ve/veya Radeon HD 7870 (2048 MB)



İşletim Sistemi: Windows 64 bit (Vista, 7, 8, 10)



Önerilen Sistem Gereksinimleri



İşlemci: Core i5-2300 2.8 GHz veya dengi ile üstü



RAM: 12 GB



Ekran Kartı: GeForce GTX 950 2GB veya Radeon R9 370X



İşletim Sistemi: Windows 64 bit (Vista, 7, 8, 10)



Saklama Alanı: En az 50 GB



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Etiketler: Sniper  Ghost  Warrior  3  İçin  Beta  Müjdesi    haber

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