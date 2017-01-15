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soba gazı zehirlenmesi: 4'ü çocuk 12 yaralı

SOBA GAZI ZEHİRLENMESİ: 4'Ü ÇOCUK 12 YARALI

Olay, saat 04.30 sıralarında Mamak'ta meydana geldi.

Tarih : 15 Ocak 2017, 09:24
Puan Ver : Soba Gazı Zehirlenmesi: 4'ü Çocuk 12 Yaralı(8/10)10


Edinilen bilgilere göre; Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan 200 numaralı apartmanın bahçe katındaki dairede yaşayan Iraklı ailenin fertleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Sızıntının fark edilmesi üzerine, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 12 kişiye oksijen maskesi takarak ilk yardımda bulundu.



Sızıntının yaşandığı eve iki ay önce taşındıkları öğrenilen yaralılar, tedavi edilmek üzere Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürüldü. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.








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