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Şoför Durak Dışından Binmek İsteyen Yolcuları Almayınca, 3 Kişi Otobüse Saldırdı

ŞOFÖR DURAK DIŞINDAN BİNMEK İSTEYEN YOLCULARI ALMAYINCA, 3 KİŞİ OTOBÜSE SALDIRDI

Adana'da durak dışında otobüse binmek isteyen 3 kişi, şoför almayınca parke taşlarıyla saldırıya geçti. Adeta eşkıyalar şehre indi.

Tarih : 02 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Şoför Durak Dışından Binmek İsteyen Yolcuları Almayınca, 3 Kişi Otobüse Saldırdı(8/10)4

Adana'da trafik ışıklarında hareket etmek üzere olan belediye otobüsüne binmek isteyen 3 kişi, parke taşı ile otobüse saldırıp bir yolcuyu darp etti. Gerekçeleri ise otobüs şoförünün durak dışında yolcu almamasıydı.

OTOBÜSE DURAK DIŞINDA BİNMEK İSTEDİLER

Olay Yüreğir ilçesi, Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. İsa Çapar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma otobüsü bulvarda ilerlerken kırmızı ışıkta durdu. Bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada 3 kişi koşarak otobüsü durdurmak istedi. Ancak sürücü durak dışı olduğu için durmayıp devam etti.

PARKE TAŞLARIYLA SALDIRDILAR

Bunun üzerine 3 kişi, içinde kadın yolcuların da bulunduğu otobüse parke taşıyla saldırdı. Sürücü bu durum üzerine otobüsü durdurdu. Saldırganlar otobüsün açılan kapısından girip sürücüye saldırmak istedi. Sürücü ise kendisini korumak için yanında bulundurduğu sopayı eline aldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Beşir Arslan ise araya girmek istedi. Ancak şahıslar Arslan'ı darp etti.

SALDIRGANLARI KORKUTMAK İÇİN BIÇAK ÇEKTİLER

Bu arada şahıslar ile Çapar arasında kavga çıktı. Bir yolcu da bıçak çekerek saldırganları korkutmaya çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan bir genç kızın annesinin arkasına saklanarak korktuğu görüldü. Bazı yolcular araya girerek Çapar'ı sakinleştirip otobüsün kapılarını kapatmasını sağladı. Bunun üzerine İsa Çapar Akıncılar Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayı anı ise araç kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi."İÇERİDE ÇOCUKLAR DA VARKEN SALDIRDILAR, BUNLAR NASIL İNSAN?"

Olaya müdahale eden yolcu Beşir Arslan da şahıslardan şikayetçi oldu. Yüzüne darbe alan Beşir Arslan, "Devletin malına bu şekilde zarar veremezsiniz dedim beni darp ettiler. İçeride çocuklar da vardı parke taşı attılar. Otobüse ışıklarda binmek istediler. Bunlar nasıl bir insan" dedi.

Arslan daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis incelenen kamera görüntülerinden saldırganların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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