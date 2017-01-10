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soğuk hava hasta etmez bırakın oynasınlar!

SOĞUK HAVA HASTA ETMEZ BIRAKIN OYNASINLAR!

Anneler karda kışta çocukların dışarı çıkmasını pek istemezler. Ancak uzmanlar soğuk havanın değil, kapalı ve ortamın hasta ettiğini söylüyorlar.

Tarih : 10 Ocak 2017, 09:45
Puan Ver : Soğuk Hava Hasta Etmez Bırakın Oynasınlar!(9/10)10


Yıllardır soğuk havanın çocukların solunum sistemi üzerine olumsuz etkisi olduğu düşünülür. Birçok insan grip, bronşit, zatürre gibi kışın daha çok görülen hastalıkların sebebi olarak soğuk havayı hatta karı suçlar. Anneler karda kışta çocuklarını sokağa çıkarmaz istemezler. Peki bu gerçekten doğru mu? İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Namdar Çelikkan, son 15 yıldır bu klasik düşüncenin yapılan birçok çalışma sonucunda değiştiğine dikkat çekiyor...



KAPALI ORTAM DAHA RİSKLİ



Çoğu Avrupa ülkesinde eksi derecelerde olsa bile karda soğuk havada çocuklarını sıkıca giydirip mutlaka dışarı çıkardıklarını söyleyen Dr. Namdar "Buna rağmen kuzey ülkelerinde çocuklarda soğuk algınlığına bağlı hastalık oranları düşüktür. Çünkü aslında soğuk hava hasta etmez aksine kapalı ortamda mikroplar havada asılı kaldığı için hastalık kapma ihtimali daha yüksektir. Ayrıca burnumuzun içini kaplayan ve mikropların akciğere ulaşmasını engelleyen mukus adı verilen maddenin üretimi soğukta daha da artar. Soğukta mukus örtüsü daha kalınlaşır ve mikroplar için bariyer görevi görür. Bu sebeple soğuk hava doğal bir savunma sistemi oluşturur" dedi.









kaynak:memurlar








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