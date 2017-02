Antalya'da bir grup gönüllü, sokak kedilerinin bir arada bakımının yapılabilmesi için içerisinde villa ve küçük evlerin, oyun alanlarının yer aldığı "kedi köyü" kurdu. 100 kedinin bakımının yapıldığı kedi köyünü Mandıra Filozofu isimli filmden etkilenerek kurduklarını söyleyen Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, sosyal medyadan da duyuru yaptıklarını ifade etti.



Antalya'da bir grup gönüllü, sokak kedilerinin bir arada bakımının yapılabilmesi için içerisinde villa ve küçük evlerin, oyun alanlarının yer aldığı "kedi köyü" kurdu. İstanbul'da ikamet eden Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, izledikleri bir filmden etkilenerek, Antalya'da kediler için bir köy kurmaya karar verdi.







Antalya'ya taşınarak, iki yıl boyunca her gün yüzlerce sokak kedisine mama bırakan çift, hayvan severlerin öncülüğünde Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğini (ASKODER) kurdu. Dernek bünyesinde toplanan gönüllüler, sokak hayvanlarını en iyi şartlarda yaşatmak için çalışma başlattı.







100 kedi barınıyor







Dernek başkanı Mehmet Orhan, 1974 model otomobilini satarak, Konyaaltı ilçesine 15 kilometrede uzaklıkta Doyran Mahallesi'nde iki dönümlük alanı kiraladı. Üç gün süren çapa sonucunda tarlayı taşlardan temizleyen ve düz zemin oluşturan hayvanseverler, sokak kedileri için içerisinde villa ve küçük evlerin, barınakların, oyun gruplarının, hamak ve bankların bulunduğu "kedi köyü" kurdu.







Şu an yaklaşık 100 kedinin olduğu kedi köyünde, villaların balkonunda güneşlenen, sobanın yanında ısınan, oyun parkında oynayan ve hamakta sallanan kediler ilginç görüntüler oluşturuyor.







Filmden etkilendiler







Dernek Başkanı Mehmet Orhan, yaptığı açıklamada, eşiyle "Mandıra Filozofu" filmini izledikten sonra Antalya'ya taşınarak, kediler için köy kurmaya karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti. "Kedi köyünün içerisinde sığınma yerleri var. Dış mekan şartlarına dayanıklı villalar yaptık. Sosyal medyada duyurusunu yaparak, 'ağaç, demir ve boya lazım' dedik. Bir kısmı 'para gönderelim' dedi, bu projede para geçmiyor."







Kedi köyünün Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Orhan, "Her gün burada kediler için aktivite yapıyoruz. Belirli günlerde mangal yapıyoruz, kediler için et pişiriyoruz. Sosyal medyadan takip edenler burayı ziyaret ediyor, kente uzak olmasına rağmen ilgi yoğun" şeklinde konuştu.







kaynak:yenişafak