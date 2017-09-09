Gaziantep'te, daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen Salih Deniz, konuşmak için parka çağırdığı eşi Adile Deniz'i tabancayla öldürüp kaçtı.

Gaziantep'te, daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen 50 yaşındaki Salih Deniz, konuşmak için parka çağırdığı eşi 42 yaşındaki Adile Deniz'i tabancayla öldürüp kaçtı.

TELEFONLA ARAYIP GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Olay, sabah saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen Salih Deniz, eşi Adile Deniz'i telefonla arayıp, yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

6 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Adile Deniz'in kabul etmesiyle ikili mahalledeki parkta buluştu. Salih Deniz, isteğine yanıt verip parka gelen eşi Adile Deniz'e 6 el ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Adile Deniz, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından yakın mesafede bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

HER YERDE ARANIYOR

Acil serviste müdahale edilen Deniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Deniz'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olay yerinde inceleme yapıp kaçan Salih Deniz'in yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada