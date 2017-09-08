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Sokak Ortasında Eşine Kurşun Yağdırdı!

SOKAK ORTASINDA EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI!

Bahçelievler'de, 33 yaşındaki Ayşe Karahan, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu.

Tarih : 08 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Sokak Ortasında Eşine Kurşun Yağdırdı!(7/10)3

Boşanmak üzerelerdi, geçimsizlikleri kanlı bitti. Bahçelievler'de, 33 yaşındaki Ayşe Karahan, eşi tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

YOLUNU KESİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Deniz Sokak üzerinde, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Evine doğru yaya olarak gitmekte olan Ayşe Karahan'ın önünü boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Yunus Karahan kesti. Yanında taşıdığı silahı çıkaran saldırgan, eşine burada ateş etmeye başladı.

KADIN KAÇTIKÇA EŞİ ONUN PEŞİNDEN GİDİP ATEŞ ETTİ

Yaralanan genç kadın bir arka sokağa kadar kaçtı ancak Yunus Karahan, Esenler Sokağı girişinde eşini hedef alarak ateş etmeye devam etti. Genç kadın ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

SALDIRGAN KOCA KAÇTI, KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu hemen ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ayşe Karahan'ı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

ÇOCUKLAR ANNEYLE YAŞIYORMUŞ

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin 3 çocukları olduğu, çocukların annede kaldığı öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

AYNI MAHALLEDE BENZER OLAY

Geçtiğimiz hafta, aynı mahallede Alime Demirdağ, eşi Kenan Demirdağ tarafından evde bıçaklanarak öldürülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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