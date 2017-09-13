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Sokakta bulduğu felçli yavru köpeğin, hayata tutunmasını sağladı

SOKAKTA BULDUĞU FELÇLİ YAVRU KÖPEĞİN, HAYATA TUTUNMASINI SAĞLADI

Bolu'da sokakta felçli bir halde bulduğu yavru köpeği, veterinerlerin yaşamaz demesine rağmen, yaşattı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Sokakta Bulduğu Felçli Yavru Köpeğin, Hayata Tutunmasını Sağladı(6/10)2

Bolu'da yaşayan Nurten Gürcan, sokakta felçli bir köpek buldu. Veterinerler çok yaşamaz dedi ama o çok iyi bakarak yaşattı.

"UMUT"A ÇOK İYİ BAKTI

Bolu'da oturan Nurten Gürcan, sokakta 2 ay önce arka bacakları felçli halde bulup, veterinerin 'Yaşamaz' dediği yavru köpeği, kardeşi Yüksel Çakır ile besleyip bakımını yaparak ve yürüteç takıp hareket ettirerek yaşattı. Gürcan, 'Umut' adını verdikleri köpek büyüdüğü için 20 gün önce takılan yürütecin küçük gelmeye başladığını, hayvanın daha iyi bir merkezde tedavi edilmesini istediğini söyledi.

BEZ BİLE BAĞLADI

Evinin bahçesinde 3 köpek, 2 kedi besleyen hayvansever esnaf Nurten Gürcan, 2 ay önce evinin yakınındaki sokakta yürüyemeyen yavru köpeği buldu. Gürcan, tedavisi için veterinere götürdüğü köpeğin arka bacaklarının felçli olduğunu öğrendi. Gürcan, veterinerin, 'Yaşamaz' dediği köpeği evine götürüp bakmaya başladı. Gürcan, ilk zamanlar sürünerek yürüdüğü için arkası yara olan köpeğin altına her gün bez bağlayıp besledi. 20 gün önce de veterinere yaptırdığı yürüteci köpeğe taktırdı. Yürüteç ile daha rahat hareket etmeye başlayan köpeği yaşatmayı başaran Gürcan'a, kızkardeşi Yüksel Çakır da destek oldu.

"UMUT'A ÖMÜRLÜK YUVA ARIYORUZ"

Nurten Gürcan, köpeği sokakta bulduğunda veterinere götürdüğünü söyleyerek, "Veteriner önce "Yaşamaz" dedi. Ben bakımını üstlendim. Sonra yürüteç takıldı. Yürüteç ile daha iyi hareket etti. Ama sonra yürüteç küçük gelmeye başladı. Köpek sürekli büyüdüğü için çok verimli kullanamıyoruz şu anda." dedi.

"ÇOCUK GİBİ"

Gürcan; "Benim evde başka köpek ve kedilerim de var ancak bu köpeğim çocuk gibi ilgi istiyor. Çok ilgilenmek gerekiyor. Hayvan derneklerine yardımcı olmaları için irtibat kurdum ama geri dönüş olmadı. Biz bu yavrunun daha iyi şartlarda tedavi edilmesini istiyoruz. Şu anda küçük olduğu için kucakta taşınıyor. Büyüyünce daha kötü olacak. Biz köpeğimize ömürlük yuva ya da bir tedavi merkezi arıyoruz. Adını 'Umut' koyduk belki düzelir diye. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

"DAHA İYİ BİR TEDAVİYİ HAK EDİYOR"

Yüksel Çakır da "Çok seviyoruz onu, hiç bırakmadık. Ama bu şekilde 'Umut' için zor olmaya başladı. Şimdi biz bir şekilde bakıyoruz. Ama büyüdüğünde ne olacak? Biz mümkünse tedavi edilmesini istiyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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