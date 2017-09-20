SON 2 YILIN SICAKLIK REKORU KIRILDI, METEOROLOJİ'DEN NEFES ALDIRAN AÇIKLAMA!
İstanbullular bugün eylül ayında hiç beklenmeyecek bir hava ile kavruldu. Termometreler 39.5 dereceyi gördü, böylece son 2 yılın sıcaklık rekoru kırıldı.
METEROLOJİDEN SERİNLETEN HABER GELDİ
Sıcaktan bunalandan havuzlara ve sahil kenarlarına akın etti. Ancak sıcaklık yarından itibaren düşüyor. Meteoroloji'den yapılan, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.
PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Düşüşün 6 - 10 derece olacağı belirtilirken, "Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya'da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar