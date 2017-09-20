İstanbullular bugün eylül ayında hiç beklenmeyecek bir hava ile kavruldu. Termometreler 39.5 dereceyi gördü, böylece son 2 yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

METEROLOJİDEN SERİNLETEN HABER GELDİ

Sıcaktan bunalandan havuzlara ve sahil kenarlarına akın etti. Ancak sıcaklık yarından itibaren düşüyor. Meteoroloji'den yapılan, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Düşüşün 6 - 10 derece olacağı belirtilirken, "Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya'da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: haberinburada