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Son anda yakaladılar! Arazi aracına binen Kadir Topbaş'ın zor anları

SON ANDA YAKALADILAR! ARAZİ ARACINA BİNEN KADİR TOPBAŞ'IN ZOR ANLARI

Şile'de programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, plajdan ayrılmak için bindiği arazi aracında düşme tehlikesi atlattı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : Son Anda Yakaladılar! Arazi Aracına Binen Kadir Topbaş'ın Zor Anları(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şile'de katıldığı programın ardından plajdan ayrılmak için ATV isimli arazi aracına bindi. Sürücü aniden gaza basınca Topbaş düşmekten son anda kurtarıldı.

ARAZİ ARACIYLA PLAJA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün Şile'deydi. Topbaş, ilçede çeşitli programlara katıldı.

Topbaş, Şile bezinin üretim aşamalarını da inceledi. Kadir Topbaş, Şile Kumbaba plajına ATV olarak bilinen 4 tekerlekli arazi aracıyla geldi. Topbaş, plajdaki kazanlarda pamuk ipliklerinin kaynatılması ve Şile bezinin üretim aşamalarını tek tek anlattı.

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTARILDI

Topbaş incelemelerinin ardından plajdan ayrılmak için geldiği ATV'ye bindi. ATV sürücüsü aniden gaza basınca Topbaş düşme tehlikesi geçirdi. Kadir Topbaş'ı bacaklarından tutan araç sürücüsü düşmesini engelledi.

İşte Başkan Kadir Topbaş'ın zor anları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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