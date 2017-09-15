SON ANDA YAKALADILAR! ARAZİ ARACINA BİNEN KADİR TOPBAŞ'IN ZOR ANLARI
Şile'de programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, plajdan ayrılmak için bindiği arazi aracında düşme tehlikesi atlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şile'de katıldığı programın ardından plajdan ayrılmak için ATV isimli arazi aracına bindi. Sürücü aniden gaza basınca Topbaş düşmekten son anda kurtarıldı.
ARAZİ ARACIYLA PLAJA ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün Şile'deydi. Topbaş, ilçede çeşitli programlara katıldı.
Topbaş, Şile bezinin üretim aşamalarını da inceledi. Kadir Topbaş, Şile Kumbaba plajına ATV olarak bilinen 4 tekerlekli arazi aracıyla geldi. Topbaş, plajdaki kazanlarda pamuk ipliklerinin kaynatılması ve Şile bezinin üretim aşamalarını tek tek anlattı.
DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTARILDI
Topbaş incelemelerinin ardından plajdan ayrılmak için geldiği ATV'ye bindi. ATV sürücüsü aniden gaza basınca Topbaş düşme tehlikesi geçirdi. Kadir Topbaş'ı bacaklarından tutan araç sürücüsü düşmesini engelledi.
İşte Başkan Kadir Topbaş'ın zor anları:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar