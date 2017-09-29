ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Irak'taki 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklama yaptı.

Tillerson, ABD'den gelen en sert ve net mesajı vererek "ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yaptığı tek taraflı referandumu tanımıyor." dedi.

BEYAZ SARAY İTİRAZ ETMEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, referandum günü yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmaktan kaçınarak "DAEŞ'i ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz." demişti.

Kaynak: haberinburada