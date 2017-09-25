SON DAKİKA! AĞRI'DA TERÖRİSTLER KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ATEŞ AÇTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse terör örgütü PKK mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda ilk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Minibüs şoförü ile araçtaki diğer kişiler ise saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.Güvenlik güçleri, kaçan teröristler ile minibüstekilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Kaynak: haberinburada
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