AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, twitter'dan yaptığı açıklamada "Gaziantep Milletvekilimiz değerli dostum Abdülkadir Yüksel vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

GEÇEN YIL ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Gaziantep'te geçtiğimiz yıl yaşanan kazada Şanlıurfa'ya giden Mustafa Kurt idaresindeki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 35. kilometresindeki Kocatepe mevkisinde aniden önüne çıkan Mustafa Kemal Çolak idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki taziye ziyaretine giden milletvekili Abdülkadir Yüksel de yaralanmıştı. Yüksel, hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıkarılmıştı.

ABDÜLKADİR YÜKSEL KİMDİR?

Abdülkadir Yüksel'in şahsi internet sitesinde özgeçmişi şu şekilde anlatılıyor:

1962 yılında Şanlıurfa ili Birecik ilçesi doğumludur. Babası Müslüm YÜKSEL,Suruç ilçesi eşrafından İstiklal madalyalı Galip Beyzade Müslüm Bey'in oğludur. Müslüm YÜKSEL Demokrat Parti ve sonrasında Adalet Partisi'nde siyaset yapmış,önce bir dönem Şanlıurfa ili Suruç ilçesi belediye başkanlığı,daha sonra bir dönem Birecik ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır. İlk,orta ve lise öğrenimini Birecik'te tamamlamıştır. Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur.1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP)den aday olan Abdülkadir YÜKSEL %52'lik bir oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir. 5 yıl bu görevi başarıyla ve şerefli bir şekilde sürdürdükten sonra 5 yıl başkanlığa ara vermiştir. 1999-2004 yılları arasındaDoğru Yol Partisi (DYP) Birecik İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2004 yerel seçimlerinde halktan gelen yoğun talep üzerine yeniden aday olan Abdülkadir YÜKSEL %45 oy oranında oy alarak İkinci kez belediye başkanlığına seçilmiştir 2004 yerel seçimlerinde almış olduğu %45 oranında ki oy Doğru Yol Partisi(DYP)'ninyerel seçimlerde Türkiye'de ulaştığı en yüksek oy oranıdır.5 yıllık görev süresince vadettiği hizmetlerin tamamından fazlasını gerçekleştirmiştir. Dürüst, ilkeli, halk ile iç içe siyaset yapmış, ayrımcılığa, siyasi çekişmelere müsaade etmeden kardeşlik temelinde eşit, adil belediyecilik anlayışını hâkim kılmıştır.Kendisi için yönetimde en önemli ilkesi fırsat eşitliğidir. Referansı her zaman ilçe ve bölge halkı olmuştur. 12 Eylül 2010 tarihli anayasa referandumunda Evet oyu kullanacağını ilan edip o dönem üyesi olduğu Demokrat Parti (DP)'den istifa etmiş ve AK Parti saflarında siyasi mücadelesini sürdürmeye başlamıştır.Abdülkadir YÜKSEL evli ve 3 çocuk sahibidir.

Kaynak: haberinburada