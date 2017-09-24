SON DAKİKA! ALMANYA'DA GENEL SEÇİMLERİN GALİBİ MERKEL OLDU
Son dakika... Almanya'da sandık çıkış anketi sonuçlarına göre yüzde 33.5 oy alan Merkel, dördüncü kez genel seçimleri kazandı.
Almanya'da sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti, yüzde 33.5 oy aldı. Buna göre Merkel, dördüncü kez seçimi kazanmış oldu. Aşırı sağcı AFD, yüzde 13.5 oyla ilk kez meclise girdi. Sosyal Demokratlar yüzde 20 oyla sandıktan ikinci çıktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar