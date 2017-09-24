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son dakika! almanya'da genel seçimlerin galibi merkel oldu

SON DAKİKA! ALMANYA'DA GENEL SEÇİMLERİN GALİBİ MERKEL OLDU

Son dakika... Almanya'da sandık çıkış anketi sonuçlarına göre yüzde 33.5 oy alan Merkel, dördüncü kez genel seçimleri kazandı.

Tarih : 24 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Son Dakika! Almanya'da Genel Seçimlerin Galibi Merkel Oldu(7/10)9


Almanya'da sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti, yüzde 33.5 oy aldı. Buna göre Merkel, dördüncü kez seçimi kazanmış oldu. Aşırı sağcı AFD, yüzde 13.5 oyla ilk kez meclise girdi. Sosyal Demokratlar yüzde 20 oyla sandıktan ikinci çıktı.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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