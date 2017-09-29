SON DAKİKA! ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem dairesi başkanlığı, Antalya'nın Kepez ilçesinde akşam saat 19:08'de orta şiddette bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
KEPEZ 4.4 ŞİDDETİNDE SARSILDI
Yeni 50 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddetinin 4.4 olduğu bildirildi.
Antalya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede gerçekleşen depremde hasar meydana gelip gelmediğine dair açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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