Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi

SON DAKİKA! ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM


Son dakika! Antalya'nın Kepez İlçesinde 4.4 Şiddetinde Deprem
Tarih : 29 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Son Dakika! Antalya'nın Kepez İlçesinde 4.4 Şiddetinde Deprem(7/10)3

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem dairesi başkanlığı, Antalya'nın Kepez ilçesinde akşam saat 19:08'de orta şiddette bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

KEPEZ 4.4 ŞİDDETİNDE SARSILDI

Yeni 50 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddetinin 4.4 olduğu bildirildi.

Antalya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede gerçekleşen depremde hasar meydana gelip gelmediğine dair açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Antalya  Nın  Kepez  İlçesinde  44  Şiddetinde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER