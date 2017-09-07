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SON DAKİKA... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANIYOR!


Son Dakika... Arnavutköy'de Fabrika Yanıyor!
Tarih : 07 Eylül 2017, 23:00
Puan Ver : Son Dakika... Arnavutköy'de Fabrika Yanıyor!(10/10)6

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geliyor.

FABRİKADAN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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