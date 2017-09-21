TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanı'nda iniş sırasında düştü.

Uçağın acil iniş yaptığı sırada kaza yaptığı ve daha sonra alev aldığı bildirildi.

DÜŞEN UÇAKTA YANGIN ÇIKTI

Kaza nedeniyle Jet yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı.

Kaynak: haberinburada