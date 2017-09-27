Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı.

IKYB'DEKİ REFERANDUM VE BÖLGESEL GELİŞMELER KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve üst düzey bürokratlar katılıyor. Zirvede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

ZİRVEDEN ÖNCE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Güvenlik zirvesinden önce de Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: haberinburada