Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı

SON DAKİKA! BM GENEL KURULU'NDA KONUŞAN TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR


Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda Konuşan Trump'tan Türkiye'ye Teşekkür
Tarih : 19 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Son Dakika! Bm Genel Kurulu'nda Konuşan Trump'tan Türkiye'ye Teşekkür(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki iç savaşıyla ilgili "Ürdün Türkiye ve Lübnan'a mültecilere kucak açtıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

"İRAN BİR 'HAYDUT DEVLET'TİR"

İşte Trump'ın BM kürsüsünden Türkiye'ye teşekkür ettiği konuşma:

Bölgedeki istikrarı bozmaya çalışan İran, bir "haydut devlet"tir. İran yönetimi teröre destek veriyor. Sonsuza kadar ayakta kalamayacağını düşünüyorum. Terörle mücadele kararı aldığım 50 kadar ülkeyle ortak aldığımız birlikte mücadele etme kararı sonrası kendi uluslarımızın dışında bunları tutmalıyız.

"8 AYDA ÇOK FAZLA ADIM ATILDI"

Onları finansal kaynaklar sağlayanlara engel olmalıyız. Afganistan'daki şeytanlar için askeri operasyonlarımızı yeniden şekillendirilecek. Tekrar şekilde Taliban ile mücadelemizle ilgili planlarımız şekillendirilecek. DEAŞ'ı yıkmak için son 8 ayda çok fazla adım atıldı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Suriye'deki krizin arttığını gördük. Siyasi bir kriz var. ABD, hava sahasında gerekli müdaheleyi gerçekleştirmiştir. Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Suriye'den kaçanları karşıladıkları için de teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Bm  Genel  Kurulu  Nda  Konuşan  Trump  Tan  Türkiye  Ye  
Teşekkür    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER