ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki iç savaşıyla ilgili "Ürdün Türkiye ve Lübnan'a mültecilere kucak açtıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

"İRAN BİR 'HAYDUT DEVLET'TİR"

İşte Trump'ın BM kürsüsünden Türkiye'ye teşekkür ettiği konuşma:

Bölgedeki istikrarı bozmaya çalışan İran, bir "haydut devlet"tir. İran yönetimi teröre destek veriyor. Sonsuza kadar ayakta kalamayacağını düşünüyorum. Terörle mücadele kararı aldığım 50 kadar ülkeyle ortak aldığımız birlikte mücadele etme kararı sonrası kendi uluslarımızın dışında bunları tutmalıyız.

"8 AYDA ÇOK FAZLA ADIM ATILDI"

Onları finansal kaynaklar sağlayanlara engel olmalıyız. Afganistan'daki şeytanlar için askeri operasyonlarımızı yeniden şekillendirilecek. Tekrar şekilde Taliban ile mücadelemizle ilgili planlarımız şekillendirilecek. DEAŞ'ı yıkmak için son 8 ayda çok fazla adım atıldı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Suriye'deki krizin arttığını gördük. Siyasi bir kriz var. ABD, hava sahasında gerekli müdaheleyi gerçekleştirmiştir. Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Suriye'den kaçanları karşıladıkları için de teşekkür ediyoruz.

Kaynak: haberinburada