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son dakika: bursa-izmir karayolu 13 saat sonra açıldı

SON DAKİKA: BURSA-İZMİR KARAYOLU 13 SAAT SONRA AÇILDI

Yoldan kayan iki yolcu otobüsü nedeniyle ulaşım durdu, Karacabey civarında yaklaşık 2 bin araç mahsur kaldı. Son dakika haberine göre Araç kuyruğunun 35 kilometreyi bulduğu bölgede karayolu 13 saat sonra ulaşıma açıldı.

Tarih : 08 Ocak 2017, 14:32
Puan Ver : Son Dakika: Bursa-İzmir Karayolu 13 Saat Sonra Açıldı(5/10)8


Türkiye'nin en önemli karayollarından Bursa-İzmir yolu 13 saat sonra trafiğe açıldı. 13 saat boyunca karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve karacabey Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı.



Meteorolojinin günler öncesinden uyarılar yapmasına rağmen binlerce araç Bursa-İzmir karayolunda mahsur kalmış, vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kumanya ve yakıt desteği sağlanmıştı. 13 saatlik çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Yer yer kaygan zeminden kaynaklı kazalar meydana gelse de trafik akışı sağlandı.





 



 



kaynak:milliyet






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