SON DAKİKA! BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü.
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜMÜŞTÜ
AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 13 ekonomistin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olarak belirlenmişti. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte ise yüzde 5 büyümüştü.
EN ÇOK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım sektörü %4,7, sanayi sektörü %6,3, inşaat sektörü %6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,7 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı.
DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4.3 AZALDI
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların(HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,3 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,5 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı %10,5 mal ve hizmet ithalatı ise %2,3 arttı
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %10,5, ithalatı ise %2,3 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 10.8 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8, net işletme artığı/karma gelir %22,5 arttı.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %36,2 oldu
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde %38,1 iken bu oran 2017 yılının ikinci çeyreğinde %36,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %45,5'ten %47,8'e yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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