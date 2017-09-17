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SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAKANI: TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO DÜZENLEMESİ YIL SONUNA BİTECEK


Son Dakika! Çalışma Bakanı: Taşeron İşçilerin Kadro Düzenlemesi Yıl Sonuna Bitecek
Tarih : 17 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Son Dakika! Çalışma Bakanı: Taşeron İşçilerin Kadro Düzenlemesi Yıl Sonuna Bitecek(9/10)5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçiler için kadro çalışmasının yıl sonuna biteceğini söyledi.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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