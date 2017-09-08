CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter hesabından paylaştığı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) mesajı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık soruşturmayı Tanrıkulu'nun devletin Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğundan dolayı TCK'nın 301. maddesi gereğince başlattı.

TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu, "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." demişti.

İşte o tweet:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Kazakistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu'nu sert sözlerle eleştirmiş ve "Ana muhalefetin temsilcisi çıkıyor 'SİHA'lar sivilleri vuruyor' diyor. Nerede bu siviller? SİHA'lar teröristleri vuruyor. Ben beklerdim ki ana muhalefetin Genel Başkanı çıksın, "Ey Tanrıkulu sen kimlerden yanasın?" desin. Bu beyler, ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizi tanıyoruz zaten. Tek farkınız var. Siz CHP'siniz onlar HDP. Hangi merciye müracaat ederlerse etsinler biz attığımız adımların doğru olduğuna, terörle mücadeleyi terör örgütünden bir kişi kalmayıncaya kadar devam ettireceğiz" diye konuşmuştu.

Kaynak: haberinburada