Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Kuzey Irak'ı bir kez daha uyaran Erdoğan "Erbil'i bu girişimden vazgeçmeye davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulundaki konuşması başladı. Erdoğan, dünya liderlerine seslendi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu yılki genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teröristler faaliyetlerini sürdürüyor. Endişe ile takip ediyoruz. En etkili yol bu çatı altında samimi iş birliği önemlidir. Daha güvenli ve müreffeh bir dünyan için elimizi taşın altına koyalım. Sayın Başkan değerli delegeler Suriye tüm dünyada derin yaralar açtı.

İDLİB'DE YENİ BİR PLANI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Terör, sınırları aşarak bir kanser gibi yayılıyor. Suriye halkını maalesef uluslararası toplum yalnız bıraktı. Bu insanların yaşadıklarıı kayıtsız kalamazdık. Şu anda ülkemizde 3 milyonun üstünde Suriyeli ile 200 binin üstünde Iraklı'ya ev sahipliği yapıyoruz. Astana toplantılarını başlattık. Ülkede kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya ve İran'la mutabakata vardık. Yeni bir planı hayata geçiriyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için her adımı destekliyoruz. Mülteci akınını önlemek için her türlü adımı atıyoruz.

Çalışmalarımıza uluslararası toplumdan yeterli desteği alamıyoruz. Kamunun, sivil toplum kuruluşlarının harcamaları 30 milyar dolar harcadık. Avrupa söz verdiği yardımı yapmadı.

YPG SURİYE'DE İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

Verdikleri sözleri tutmaya davet ediyorum. Türkiye sadece ülkemize gelen sığınmacılara kucak açmakla kalmıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdruların yardımına koşuyoruz. Somali konusundaki çalışmalarımız örnek olacak düzeydedir."

Sayın Başkan değerli delegeler... Türkiye Suriye ve Irak'ta istikrarsızlıktan beslenen terör örgütleri ile mücadele etmektedir. 3 bine yakın DEAŞ militanını etkisiz hale getirdik. Fırat Kalkanı operasyonu DEAŞ'a karşı verilen en önemli mücadeledir. PYD YPG'nin Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde kendisine karşı çıkanları öldürme çabaları insanlık suçudur.

KUZEY IRAK REFERANDUMUNA TEPKİ

Irak'ın da toprak bütünlüğü konusunda bağımsızlık talepleri gibi çatışmaya neden olabilecek taleplerden vazgeçilmeli. Erbil'i girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz.

Karar bölgede yeni çatışmalara neden olabilir. "

SUUDİ ARABİSTAN'A KATAR ÇAĞRISI

"Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın arabuluculuk çalışmalarını destekliyoruz. Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü yönünde çaba göstermesini öneriyoruz."

"Bugün görmezden geldiğimiz her krizin küresel bir çatışmanın fitilini ateşleyeceğini unutmamalıyız. Nükleer silahların her çeşidine karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. "

"Kıbrıs Türklerinin haklarına saygı gösteren tekliflere açığız."

DÜNYA, SURİYE'DE OLDUĞU GİBİ ARAKAN'DA DA İYİ BİR SINAV VEREMEDİ

"Birkaç hafta önce Myanmar'dan alınan haberler ile sardıldık. Vatandaşlık hakları dahi elinden alınan Arakanlı Müslümanlar göçe zorlanmaktadır. Uluslararası toplum tıpkı Suriye konusunda olduğu gibi iyi bir sınav veremedi. Asıl olan Arakan halkının kendi topraklarını içinde huzurla yaşamalarını temin etmektir. Türkiye olarak bu konuda ülkelerle görüştük. Eşim, oğlum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı kamplara gönderdik. Desteklerimiz sürüyor."

Kaynak: haberinburada