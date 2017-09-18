SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL'UN BM MERKEZİ OLMASINI TEKLİF ETTİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi Binası'nın temel atma töreninde konuştu.
"İSTANBUL'UN BM MERKEZİ OLMASINI TEKLİF ETTİK"
İşte konuşmadan öne çıkanlar:
Milyonlarca insana yeni iş imkanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tehtidlerle mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Aslolan BM yapısı üzerindeki reformdur.Türkiye kurucu üyesi olduğu BM'ye önemli katkılarda bulunuyor.İstanbul'un BM merkezi olmasını teklif ettik. Yürüttüğümüz etkin diplomasiyi güçlendirmek istiyoruz.
"BM'YE MİSYONUNU HATIRLATACAK"
Bu yeni binayı sıkıntıya düşen herkes için bir liman haline getireceğiz. Tam karşısındaki BM binasına asıl misayonunu hatırlatacak şekilde görev yapacağına inanıyorum.
Kaynak: haberinburada
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