SON DAKİKA! DARBE ANA DAVASINDA ARA KARAR: ESKİ KORGENERAL ERDAL ÖZTÜRK TAHLİYE EDİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasında ara karar açıklandı.
Kararda tutuklu sanık dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün tahliyesine hükmedildi.
5 TANIK DİNLENDİ
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında inşa edilen binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, aralarında dönemin 23. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Kemal Başak'ın da olduğu 5 tanık dinlenildi.
Tanıkların beyanının ardından, duruşma savcısına taleplere ve sanıkların tutukluluk hallerine ilişkin görüşü soruldu.
SAVCI TUTUKLUĞUN DEVAMINI İSTEDİ
Taleplere ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasfı, emir komuta zinciri içerisindeki konumları, kamera ve görüntü tespitleri, HTS kayıtları, dosya kapsamında yer alan delillerin bulunması, atılı suçlamaların katalog suçlardan oluşu, suçların ağırlığı, önemi ve kaçma süphelerinin bulunması, tutuklama sebep ve koşullarında değişme olmaması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.
AVUKATLAR TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU
Tutuklu sanıkların avukatları tahliye taleplerine ilişkin beyanda bulundu.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erdal Öztürk'ün adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
Mahkeme heyeti, diğer tutulu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.
Kaynak: haberinburada
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