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SON DAKİKA! DEAŞ'IN CANLI BOMBASI GAZİANTEP'TE YAKALANDI


Son Dakika! DEAŞ'ın Canlı Bombası Gaziantep'te Yakalandı
Tarih : 13 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Son Dakika! Deaş'ın Canlı Bombası Gaziantep'te Yakalandı(10/10)6

Suriye'de patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış bir DEAŞ'lı terörist Gaziantep'te yakalandı.

CANLI BOMBA YAKALANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış terör örgütü DEAŞ mensubu şahsın bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon yaptı.

Düzenlenen operasyonda, bir zanlı yakalandı.

TUTUKLANDI

Yakalanan örgüt mensubu sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DEAŞ terör örgütünün ülkemizdeki bağlantıları aracılığı ile yürüttüğü örgütsel faaliyetler, örgüt mensuplarınca ülkemizde/ilimizde yapılması muhtemel eylemler ve örgüt adına faaliyet yürüten şahısların tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu 1 şahıs, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensubu sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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