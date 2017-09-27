Dışişleri Bakanlığı, bağımsızlık referandumu nedeniyle ilişkilerin gerildiği Kuzey Irak için Türk vatandaşlarına seyehat uyarısı yaptı.

3 KENTİ KAPSIYOR

Kuzey Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentleri için yapılan uyarıda, vatandaşların zorunlu olmadıkça bu bölgelere gitmemesi çağrısında bulunuldu.

KUZEY IRAK'A UÇUŞLAR CUMA GÜNÜ YASAKLANIYOR

Türkiye'nin Erbil kentinde bulunan Erbil Başkonsolosluğundan akşam yapılan açıklamada da, Erbil ve Süleymaniye'ye yapılan uçuşlar ile ilgili vatandaşlara uyarı yapıldı. Uyarıda, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı karar hatırlatılarak Cuma günü saat 18.00'den itibaren Türkiye'den söz konusu iki kentte karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada