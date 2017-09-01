SON DAKİKA! EGE'DE MEYDANA GELEN DEPREMDE MARMARİS VE ÇEVRESİ 4.8 ŞİDDETİNDE SALLANDI
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Yunanistan'a bağlı Rodos adasının güneyinde saat 19: 48'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MARMARİS'TE DE HİSSEDİLDİ
Deprem Marmaris ve Fethiye çevrelerinde de hissedildi.
KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 5.0
Depremin, yerin 61 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanırken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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