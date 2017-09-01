Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Yunanistan'a bağlı Rodos adasının güneyinde saat 19: 48'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MARMARİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Marmaris ve Fethiye çevrelerinde de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 5.0

Depremin, yerin 61 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanırken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

Kaynak: haberinburada