Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan referandumun ardından Barzani'ye yaptırım üstüne yaptırım geliyor. Irak'ın Erbil'e uçuşlarını durdurmasının ve İran'ın kara ile hava sınırını Barzani'ye kapatmasının ardından Erbil'e yönelik tüm yabancı uçuşlar cuma günü sona eriyor.

IRAK TALEP ETMİŞTİ

AFP'ye konuşan Erbil havaalanı direktörü Talar Faik Salih, Erbil'e tüm yabancı uçuşların cuma günü akşam 18:00'den itibaren sona ereceğini söyledi. Irak hükümeti, dün yapılan açıklamayla yabancı havayolu şirketlerinden Erbil'e uçuşları durdurmalarını talep etmişti.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ KARARA UYDU

Mısır merkezli EgyptAir ve Lübnanlı MEA'in de Erbil'e gerçekleştirdikleri uçuşları cuma gününden itibaren durduracaklarını duyurdu. MEA Başkanı Muhammed el Hut, ajansa yaptığı açıklamada, "Şu an için durduruyoruz. Sorun çözülene kadar, son uçuş 29'unda" dedi.

IKBY'nin sınırları içerisinde birisi Erbil, diğeri Süleymaniye'de olmak üzere iki tane uluslararası havalimanı bulunuyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Bağdat'ta salı günü düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren uluslararası havalimanlarının kontrolünün Irak hükümetine devredilmesi için IKBY'ye 3 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde bu havalimanlarını uluslararası uçuşa kapatacaklarını söylemişti. Ancak IKBY "yasa dışı" olarak tanımladığı bu talebi reddetti.

KATAR DA KATILDI

Diğer taraftan Katar da 29 Eylül-1 Ekim arasında Kuzey Irak'a uçuşları durdurma kararı aldı.

PEGASUS DURDURMUŞTU, THY DEVAM EDİYOR

Öte yandan Pegasus da dün Erbil'e uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu. THY ise uçuş durdurma gibi bir yaptırım yapmadı.

Kaynak: haberinburada