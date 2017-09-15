Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili sert konuşan Erdoğan, 22 Eylül'deki MGK'da, bu konuda nihai bir karar alınacağını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"NİHAİ KARARIMIZI MGK'DAN SONRA GÖRECEK"

Bunu akıl tutulmasından öte bir şey olarak görüyorum, bu ciddi manada bir siyasi acemiliktir, böyle bir siyaset anlayışı olmamaz. Sayın Barzani, bizim bu konuda ne düşündüğümüzü gayet iyi biliyor. Yaptığı açıklama, bana göre hakikaten çok çok yanlış bir açıklama. Çünkü bizim yıllardır Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi biliyor. Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi bildiği halde, bunun yanında Kerkük özellikli bir bölge, bunu da bildiği halde, kalkıp hala buralarda kendine göre bazı operasyonlar yapma gayretinin içerisine girmesini hiç mi hiç doğru bulmuyorum.

'Hala bir şey denmiyor, böyle bir şey söylenmedi, farklı teklifler yok.' Bizim kanaatimiz belli ama şimdi artık bizim bu konudaki hassasiyetimizin ne denli ileride olduğunu ayın 22'sindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kendisi (Barzani) çok daha net, açık görecektir.

"KENDİNİZE GÖRE DEVLET İLAN EDEMEZSİNİZ"

"Bir defa Irak'ın kenarında 350 kilometre sınırı olan biziz. Burada bir diğer tarafta İran, bir diğer tarafta Suriye. Suriye'nin ne durumda olduğu belli. Burada bizim tavrımız nedir? Irak'ın toprak bütünlüğüdür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran aynı şeyi paylaşıyor. Tüm bunlara rağmen siz burada kendinize göre bağımsız bir devlet ilanına kalkarsanız, kusura bakmayın buna herkes böyle 'evet' demez. Burada Türkmenler var, güneyde, öbür tarafta Musul'da Araplar var. Siz bunları yok farz edemezsiniz ve bütün bunlar ortadayken Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir adımın atılmasına da öyle kolay kolay herkes 'evet' demez. Zaten şu anda kendi içinde bile bu işi halletmesi mümkün değil. Irak'ın merkezi yönetimi de buna 'hayır' diyor, Irak'ın parlamentosunun da zaten böyle bir şeye 'evet' demesi mümkün değil. MGK ve Hükümetimizin kararından sonra çok açık, net Türkiye de kararını açıklayacaktır, İran zaten bu konuyla ilgili kararını açıklamış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'NÜN İDDİALARI ABD'DEKİ SORUŞTURMADA AYNEN GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zafer (Çağlayan) Bey'le ilgili ve bunun yanında Halk Bankası'nın alt yöneticileriyle ilgili kararın da yine nasıl bir organizasyonun neticesi olduğu ortaya çıkıyor. Bu, 17-25 Aralık sürecinde buradaki FETÖ ekibinin o soruşturmalarında geçen ifadeler neyse aynı şimdi burada geçiyor. Hiç mi hiç ilgisi alakası olmayan veya Bakanlık süreciyle, Bakanlık sürecinin dışındaki dönemleri kapsayan garip ifadeler var orada. Konuya da hakim değiller. Bu şekilde, Zafer Beyle ve diğerleriyle ilgili o hazırladıkları soruşturma beyanının içerisinde bunlar var." dedi.

Kaynak: haberinburada