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SON DAKİKA! ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK BEKLENTİLERİNE KAPIYI KAPATTI: GÜNDEMİMİZDE YOK!


Son Dakika! Erdoğan Bedelli Askerlik Beklentilerine Kapıyı Kapattı: Gündemimizde Yok!
Tarih : 15 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan Bedelli Askerlik Beklentilerine Kapıyı Kapattı: Gündemimizde Yok!(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili gelen talepleri değerlendirdi. Bedelli beklentilerine kapıyı kapatan Erdoğan, "Bedelli askerlik şuan gündemimizde yok. Asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz." dedi.

"6 AY ASKERLİK, GEL YAP!"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Yapacağı 6 ay askerlik, gel yap. İnsan hayatını disiplinde askerliğin faydaları var. Normal süreçte de 11 ay falan. Bunlardan kaçınmada da ben fayda görmüyorum.

"TEMENNİ EDERİM Kİ GÜNDEMDEN DÜŞER"

Ciddi bir ihtiyacımız var. Asker bir milletiz. Asker bir milletsek gereğini yapalım. Temenni ederim ki bunlar gündemden düşer. Biz yaptık. Ben 16 ay yedek subaylık yaptım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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