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SON DAKİKA! ERDOĞAN: BEN TEOG'A KARŞIYIM, KALDIRILMASI LAZIM!


Son Dakika! Erdoğan: Ben TEOG'a Karşıyım, Kaldırılması Lazım!
Tarih : 15 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan: Ben Teog'a Karşıyım, Kaldırılması Lazım!(9/10)5

Cumhurbşkanı Erdoğan, liseye giriş sınavı TEOG'u eleştirip, "Ben TEOG'a karşıyım. TEOG'un kaldırılmasını istiyorum." dedi.

ATV - A Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Okullarımızın başarı seviyesi yükseltilip, bu TEOG'u kaldırmalıyız. Her okul gerekirse kendi sınavını yapar. Bunu da çok uzat mamak gerek. Hükümetimiz bunu hemen halledebilir. Yarın Başbakanımızla da görüşüp bunu söyleyeceğim" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"TEOG'UN KALDIRILMASI LAZIM"

Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün.

Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.

"BAŞBAKAN'A BU KONUYU GÖRÜŞECEĞİZ"

Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan'a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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