SON DAKİKA! ERDOĞAN VE RUHANİ'DEN TELEFONDA REFERANDUM ZİRVESİ: KAOS GETİRİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM VURGULANDI
Görüşmede iki lider de referandumun iptal edilmemesinin bölgede kaosu beraberinde getireceğine dikkati çekip, Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem atfettiklerini vurguladı.
4 EKİM'DE YÜKSEK İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILACAK
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyarete de değinildi. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı'nın da icra edileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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