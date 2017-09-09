Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan ve Trump, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.

Öte yandan iki liderin BM Genel Kurulu'nda New York'ta bir araya geleceği öğrenildi.

Ayrıntılar birazdan geliyor....

Kaynak: haberinburada