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SON DAKİKA! ESKİ MİT PERSONELİ VE KRİPTO İMAMLARA FETÖ OPERASYONU: 63 GÖZALTI KARARI VAR


Son dakika! Eski MİT Personeli ve Kripto İmamlara FETÖ Operasyonu: 63 Gözaltı Kararı Var
Tarih : 12 Eylül 2017, 08:30
Puan Ver : Son Dakika! Eski Mit Personeli Ve Kripto İmamlara Fetö Operasyonu: 63 Gözaltı Kararı Var(5/10)1

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski MİT personeli ile bunlarla ilişkileri tespit edilen kripto imamlara yönelik 21 ilde başlatılan operasyonda, 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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