SON DAKİKA!... FED, FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Amerikan Merkez Bankası'nın 2 günlük toplantısı sonuçlandı. Toplantıdan faizlerin sabit bırakılması kararı çıktı.
Amerikan Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
FED ili gün süren toplantının ardından para politikası kararını saat 21:00'da açıkladı. FED, piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ederek faizleri değiştirmedi ve yüzde 1.00-1.25 aralığında sabit bıraktı.
KASIRGA NEDENİYLE FAİZLERİN DEĞİŞMESİ BEKLENMİYORDU
Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle faizlerin değiştirilmesini beklemiyordu.
Fed, 2017'de 1 faiz artışı, 2018'de 3 faiz artışının beklendiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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