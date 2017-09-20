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Son Dakika!... FED, Faiz Kararını Açıkladı!

SON DAKİKA!... FED, FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Amerikan Merkez Bankası'nın 2 günlük toplantısı sonuçlandı. Toplantıdan faizlerin sabit bırakılması kararı çıktı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 21:40
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Amerikan Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

FED ili gün süren toplantının ardından para politikası kararını saat 21:00'da açıkladı. FED, piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ederek faizleri değiştirmedi ve yüzde 1.00-1.25 aralığında sabit bıraktı.

KASIRGA NEDENİYLE FAİZLERİN DEĞİŞMESİ BEKLENMİYORDU

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle faizlerin değiştirilmesini beklemiyordu.

Fed, 2017'de 1 faiz artışı, 2018'de 3 faiz artışının beklendiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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