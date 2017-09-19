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Son Dakika! FETÖ'nün Medya Yapılanmasında Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşler İçin Karar Verildi

SON DAKİKA! FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINDA NAZLI ILICAK VE ALTAN KARDEŞLER İÇİN KARAR VERİLDİ

Son dakika... FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler dahil tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Son Dakika! Fetö'nün Medya Yapılanmasında Nazlı Ilıcak Ve Altan Kardeşler İçin Karar Verildi(10/10)6

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin devam eden davada mahkeme arara kararını açıkladı. Nazlı Ilıcak, Ahmet Alatne ve Mehmet Altan da dahil tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir diğer duruşma 13 Kasım'a ertelendi.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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