Son dakika... FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler dahil tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin devam eden davada mahkeme arara kararını açıkladı. Nazlı Ilıcak, Ahmet Alatne ve Mehmet Altan da dahil tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir diğer duruşma 13 Kasım'a ertelendi.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

Kaynak: haberinburada