SON DAKİKA! FRANSA'DA ABD'Lİ TURİSTLERE ASİTLİ SALDIRI
Fransa'nın Marsilya kentinde 4 ABD'li turist asit saldırısına uğradı. Marsilya'da merkez tren istasyonunda gerçekleşen olayda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
SALDIRI TERÖR BAĞLANTILI DEĞİL
İki kadının yüzüne gelen asit nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, diğer iki turistin ise büyük bir şok yaşadıkları ifade edildi. Asit saldırısına uğrayan kadınların 20-21 yaş arasında olduğu belirtildi. Saldırının terör bağlantılı bir olay olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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