Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!

SON DAKİKA! FRANSA'DA ABD'Lİ TURİSTLERE ASİTLİ SALDIRI


Son Dakika! Fransa'da ABD'li Turistlere Asitli Saldırı
Tarih : 17 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Son Dakika! Fransa'da Abd'li Turistlere Asitli Saldırı(8/10)4

Fransa'nın Marsilya kentinde 4 ABD'li turist asit saldırısına uğradı. Marsilya'da merkez tren istasyonunda gerçekleşen olayda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

SALDIRI TERÖR BAĞLANTILI DEĞİL

İki kadının yüzüne gelen asit nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, diğer iki turistin ise büyük bir şok yaşadıkları ifade edildi. Asit saldırısına uğrayan kadınların 20-21 yaş arasında olduğu belirtildi. Saldırının terör bağlantılı bir olay olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Fransa  Da  Abd  Li  Turistlere  Asitli  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER