SON DAKİKA! HAKKARİ DURANKAYA BELEDİYE BAŞKANI FATİH KESKİN'İN EVİNE BOMBALI SALDIRI
Hakkari'nin Durankaya beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin'in evinin önüne ses bombası atıldı.
BAŞKANIN EVİNE SALDIRI DÜZENLENDİ
Hakkari'den 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya Beldesi'nin Belediye Başkanı Fatih Keskin'in kent merkezinde bulunan Gazi Mahallesi'ndeki iki katlı evine saldırı düzenledi.
SES BOMBASI ATARAK SİLAHLA ATEŞ ETTİLER
Keskin'in evine saat 19:30 sıralarında önce ses bombası atan kimliği belirsiz kişiler, önce evin önüne ses bombası atarak silahla ateş açtı. Başkan Keskin'in korumaları anında ateş açarak karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından şahıslar kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı.
SALDIRIDA YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi. Keskin ailesi saldırıda yaralananın olmadığını belirterek, saldırıya korumaların anında karşılık verdiğini belirttiler. Saldırı haberini duyan yüzlerce vatandaş Başkan Keskin'in yakınları da evine akın etti.
Başkan Keskin'in evinin bahçesine 7 Eylül 2017 saat: 22:00 sıralarda da ses bombası atılmış korumalar anında karşılık vermişti.
Kaynak: haberinburada
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