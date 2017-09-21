SON DAKİKA!... HAKKARİ'DE ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI
Hakkari'den acı haber geldi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 ASKER YARALI
Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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