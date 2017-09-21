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SON DAKİKA!... HAKKARİ'DE ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI


Son Dakika!... Hakkari'de Çatışma: 1 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı
Tarih : 21 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Son Dakika!... Hakkari'de Çatışma: 1 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı(6/10)2

Hakkari'den acı haber geldi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 ASKER YARALI

Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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