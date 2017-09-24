SON DAKİKA! İBB BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILACAK GÜN BELLİ OLDU
Kadir Topbaş'ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir toplantı yapıldı. Kadir Topbaş'ın istifası sonrası boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için perşembe günü seçim yapılacak.
TOPLANTIYA ERDOĞAN DA KATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri, Sütlüce'deki AK Parti Genel Merkezi'nde genel istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katıldı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı.
YOL HARİTASI ÇIKARILDI
Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar