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SON DAKİKA! İBB BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILACAK GÜN BELLİ OLDU


Son Dakika! İBB Başkanlığı İçin Seçim Yapılacak Gün Belli Oldu
Tarih : 24 Eylül 2017, 20:10
Puan Ver : Son Dakika! İbb Başkanlığı İçin Seçim Yapılacak Gün Belli Oldu(10/10)6

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir toplantı yapıldı. Kadir Topbaş'ın istifası sonrası boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için perşembe günü seçim yapılacak.

TOPLANTIYA ERDOĞAN DA KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri, Sütlüce'deki AK Parti Genel Merkezi'nde genel istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katıldı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı.

YOL HARİTASI ÇIKARILDI

Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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