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SON DAKİKA! IRAK BAŞBAKANI İBADİ: REFERANDUMA ASKERİ MÜDAHALEYE HAZIRIZ!


Son Dakika! Irak Başbakanı İbadi: Referanduma Askeri Müdahaleye Hazırız!
Tarih : 16 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Son Dakika! Irak Başbakanı İbadi: Referanduma Askeri Müdahaleye Hazırız!(9/10)5

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunun şiddetle neticelenmesi halinde askeri müdahaleye hazır oldukları söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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