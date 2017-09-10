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SON DAKİKA! IRMA KASIRGASI FLORİDA'YA ULAŞTI, İLK CAN KAYBI GELDİ


Son Dakika! Irma Kasırgası Florida'ya Ulaştı, İlk Can Kaybı Geldi
Tarih : 10 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Son Dakika! Irma Kasırgası Florida'ya Ulaştı, İlk Can Kaybı Geldi(9/10)5

Karayipler ve Küba'da 26 kişinin hayatına mal olan Irma Kasırgası Florida eyaleti kıyılarına ulaştı. Reuters haber ajansı tarafında geçilen son dakikaya göre bir kişi hayatını kaybetti. Ölen adamın kasırgada yaşanan ilk can kaybı olduğu tahmin ediliyor. Ulusal Kasırga Merkezi Irma Kasırgası'nın saatte 25 kilometre hızla Florida'nın Key West adasından ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Yetkililer uyarıyor: Oldukça tehlikeli ve hayatı tehdit eden bir durum...

Günlerdir kasırgaya karşı önlem alan ABD kıyılarında su seviyesi gittikçe artıyor. Florida'da dalga boyu 4,5 metreye ulaştı. Sosyal medyada hortum görüntüleri paylaşılıyor.

TRUMP: TANRI HERKESİ KORUSUN

ABD Başkanı Donald Trump Floride kıyılarına ulaşan Irma Kasırgası ile ilgili Amerikalıları bu sözlerle uyardı: Tanrı herkesi korusun.

"BURAYI TERK EDİN HAYATTA KALAMAZSINIZ"

Dün 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilme kararının ardından rakam daha da yükseldi. Yetkililer şu ana kadar 6 milyon 300 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Florida valisi dün yaptığı açıklamada "Burayı hemen terk edin. Hayatta kalamazsınız" uyarısını yapmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri bölgedeki tahliye işlemleri için 'Fırtına Avcısı' olarak bilinen WC-130J 'Super Hercules' askeri tahliye uçaklarını gönderdi.

Kasırganın şiddeti kategori dörde yükseltildi. Irma'nın ilk olarak Florida'nın Key West adasını etkisi altına alması bekleniyor. Dün gece 200 binden fazla eve elektrik verilemedi.

MIAMI'DE CİDDİYE ALMAYANLAR VAR

Florida eyaletinin Miami kentinde yapılan tüm uyarıları ciddiye almayarak, bölgeyi terk etmeyenler de var. Haber ajanslarıan yansıyan karelerde insanlar şiddetli yağmura rağmen sokaklara çıkıp eğleniyor.

Kasırga hafta içinde Karayipler'de 26 can kaybına neden olmuştu. Karayipler'in ardından Küba sahillerini vuran Irma Kasırgası Küba'da büyük hasar yarattı. Küba'nın kuzey sahilerindeki oteller bomboş kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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