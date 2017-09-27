İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ve Boğaz çevresinde başladı. Yağış nedeniyle özellikle Maslak ve TEM otoyolu arasında trafik durma noktasına geldi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sarıyer ilçesinde Baltalimanı başta olmak üzere bir çok noktada itfahiyeye su baskını ihbarları yapıldı. Bazı araçlar sel suları nedeniyle yolda kaldı.

YOĞUNLUK YÜZDE 60 OLARAK GÖSTERİLDİ

Öte yandan İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda İstanbul'da saat 19.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak görüldü. Boğaz çevresi ve köprü bağlantı yolları ise trafiğin durma noktasına geldiği bordo renge boyandı.

Kaynak: haberinburada