SON DAKİKA! İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLEN İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 18:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK!
İBB Başkanı Kadir Topbaş, istifa ettiği yönündeki iddialara cevap vermek için saat 18.30'da basın açıklaması yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, saat 18.30'da basın açıklaması yapacak.
Topbaş'ın, istifa iddialarına cevap vermesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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