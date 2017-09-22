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Son Dakika! İstifa Edeceği İddia Edilen İBB Başkanı Kadir Topbaş 18:30'da Açıklama Yapacak!

SON DAKİKA! İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLEN İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 18:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK!

İBB Başkanı Kadir Topbaş, istifa ettiği yönündeki iddialara cevap vermek için saat 18.30'da basın açıklaması yapacak.

Tarih : 22 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Son Dakika! İstifa Edeceği İddia Edilen İbb Başkanı Kadir Topbaş 18:30'da Açıklama Yapacak!(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, saat 18.30'da basın açıklaması yapacak.

Topbaş'ın, istifa iddialarına cevap vermesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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