SON DAKİKA... İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ ÖZGÜR TAŞDEMİR GÖREVDEN ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi.
İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alındı.
İSTİHBARAT ŞUBEYE İLKER KÜÇÜKHIDIR GETİRİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi. Küçükhıdır'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer getirildi.
17-25 ARALIK OPERASYONLARINDAN SONRA TEM ŞUBEDE GÖREV ALMIŞTI
17-25 Aralık operasyonlarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özgür Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstihbarat Şube Müdürü olmuştu.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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