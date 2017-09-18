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Son Dakika... İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir Görevden Alındı

SON DAKİKA... İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ ÖZGÜR TAŞDEMİR GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Son Dakika... İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir Görevden Alındı(7/10)3

İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alındı.

İSTİHBARAT ŞUBEYE İLKER KÜÇÜKHIDIR GETİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi. Küçükhıdır'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer getirildi.

17-25 ARALIK OPERASYONLARINDAN SONRA TEM ŞUBEDE GÖREV ALMIŞTI

17-25 Aralık operasyonlarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özgür Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstihbarat Şube Müdürü olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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