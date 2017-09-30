SON DAKİKA! KENAN SOFUOĞLU, PARİS'TEKİ SIRALAMA TURLARINDA KAZA YAPTI!
Dünyaca ünlü milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirdi.
"BELİMDE VE KALÇAMDA 3 KIRIK VAR"
Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." dedi.
AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
Vücudunu hareket ettiremediğini ve bu gece Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.
3 HAFTA SONRAKİ YARIŞLARA YETİŞMEK İSTİYOR
Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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